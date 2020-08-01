К зиме лучше всех подготовились коммунальщики в Луганске, хуже всего — в Кировске



Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Луганске провели заседание штаба по вопросам подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы, учреждений и организаций к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

«Согласно информации администраций городов и районов, мероприятия по подготовке объектов жилищного фонда в целом по ЛНР выполнены на 64,3%. Так, на сегодняшний день все необходимые работы проведены на 5680 жилых домах», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наиболее высокий процент готовности показали коммунальщики Луганска, а в Кировске пока наименьшая готовность жилых домов к отопительному периоду.

«Готовность котельных, подающих тепло на объекты социальной сферы, составляет 71,6%. Из 564 котельных, которые в ходе подготовительных работ должны пройти остановочный ремонт, в настоящее время полностью готовы к эксплуатации 404. А в городах с централизованным теплоснабжением, таких как Луганск, Первомайск, Алчевск, Антрацит и Ровеньки, к началу работы полностью готова большая часть из 205 котельных, подающих теплоноситель на жилые дома», — добавили в Министерстве.

Кроме того, в ходе подготовки к отопительному периоду произведена ревизия и выполнен необходимый ремонт 394 980 погонных метров тепловых сетей, что составляет практически 70% от запланированного.

«В целом подготовка объектов жилищного фонда, социальной сферы и теплоснабжения ведется в плановом режиме с соблюдением всех требований, предъявляемых к качеству работ», — резюмировали коммунальщики. Экономика - Сегодня, 13:00 1 Коммунальные и теплоснабжающие предприятия подготовили к осенне-зимнему периоду более 64% жилых домов и около 72% котельных.Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.В Луганске провели заседание штаба по вопросам подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы, учреждений и организаций к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.«Согласно информации администраций городов и районов, мероприятия по подготовке объектов жилищного фонда в целом по ЛНР выполнены на 64,3%. Так, на сегодняшний день все необходимые работы проведены на 5680 жилых домах», — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что наиболее высокий процент готовности показали коммунальщики Луганска, а в Кировске пока наименьшая готовность жилых домов к отопительному периоду.«Готовность котельных, подающих тепло на объекты социальной сферы, составляет 71,6%. Из 564 котельных, которые в ходе подготовительных работ должны пройти остановочный ремонт, в настоящее время полностью готовы к эксплуатации 404. А в городах с централизованным теплоснабжением, таких как Луганск, Первомайск, Алчевск, Антрацит и Ровеньки, к началу работы полностью готова большая часть из 205 котельных, подающих теплоноситель на жилые дома», — добавили в Министерстве.Кроме того, в ходе подготовки к отопительному периоду произведена ревизия и выполнен необходимый ремонт 394 980 погонных метров тепловых сетей, что составляет практически 70% от запланированного.«В целом подготовка объектов жилищного фонда, социальной сферы и теплоснабжения ведется в плановом режиме с соблюдением всех требований, предъявляемых к качеству работ», — резюмировали коммунальщики. Экономика - Сегодня, 13:00 1

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