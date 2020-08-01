Суховей в районе Луганска зафиксировали метеорологи
Метеорологии фиксируют на Луганщине представляющий опасность для сельхозкультур суховей, пишет ЛИЦ.
«В центральных районах региона отмечен суховей в период созревания поздних пропашных культур», — говорится в сообщении Луганского центра гидрометеорологии.
В группу пропашных культур входит большое число культур, относящихся к зерновым, кормовым, техническим и зернобобовым.
Напомним, что суховеи относятся к стихийным агрометеорологическим явлениям и наносят значительный урон сельскохозяйственным угодьям. Из-за высокой испаряемости с поверхности земли нарушается водный и тепловой баланс растений, что может повлечь увядание и гибель полевых культур. Так, в августе 2018 года суховеи, которые продолжались на Луганщине 22 дня, привели к образованию атмосферной засухи и снижению урожайности.
Суховей — это сухой, горячий ветер, приносящий устойчивую продолжительную засуху. Характеризуется низкой относительной влажностью (в некоторых случаях ниже 30%), повышенной температурой воздуха (более 25 градусов), поэтому способствует сильному испарению влаги. Скорость ветра обычно умеренная, 5 м/с, но иногда может достигать 15-20 м/с. Погода в Луганске - Сегодня, 12:31 86
«В центральных районах региона отмечен суховей в период созревания поздних пропашных культур», — говорится в сообщении Луганского центра гидрометеорологии.
В группу пропашных культур входит большое число культур, относящихся к зерновым, кормовым, техническим и зернобобовым.
Напомним, что суховеи относятся к стихийным агрометеорологическим явлениям и наносят значительный урон сельскохозяйственным угодьям. Из-за высокой испаряемости с поверхности земли нарушается водный и тепловой баланс растений, что может повлечь увядание и гибель полевых культур. Так, в августе 2018 года суховеи, которые продолжались на Луганщине 22 дня, привели к образованию атмосферной засухи и снижению урожайности.
Суховей — это сухой, горячий ветер, приносящий устойчивую продолжительную засуху. Характеризуется низкой относительной влажностью (в некоторых случаях ниже 30%), повышенной температурой воздуха (более 25 градусов), поэтому способствует сильному испарению влаги. Скорость ветра обычно умеренная, 5 м/с, но иногда может достигать 15-20 м/с. Погода в Луганске - Сегодня, 12:31 86
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