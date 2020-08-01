Американский дипломат выявил в ВСУ масштабные хищения техники из США – Народная милиция

Военный атташе при посольстве США на Украине Пол Шмитт в ходе работы в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") выявил масштабные хищения тепловизоров и приборов ночного видения, переданных Киеву в качестве американской военной помощи. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашего источника, в ходе работы военного атташе при посольстве США в Украине Пола Шмитта в зоне "ООС" вскрыты факты хищений 153 приборов ночного видения AN/PVS-14, AN/PVS-7 и тепловизионных приборов Thermal EYE-320 в подразделениях ВСУ, о чем будет доложено в генеральную инспекцию Министерства обороны США", – сказал он.

Офицер пресс-службы добавил, что также "озабоченность инспектора вызывают многочисленные факты подмены оригинальных приборов ночного видения американских производителей на дешевые аналоги из Китая".

"В этой связи представителем США даны указания руководству ВСУ до конца текущего месяца провести сверку полученного оборудования с предоставлением отчетов, а также на основании результатов служебных расследований разработать и внедрить единую инструкцию по организации содержания, учета и списания имущества, полученного ВСУ в качестве международной военной помощи", – рассказал он.

Ранее Филипоненко сообщал, что сотрудники службы безопасности Украины задержали с поличным офицеров ВСУ, укравших с целью дальнейшей продажи 20 приборов ночного видения, переданных Киеву в качестве военной помощи от США.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий информировал, что командование бригады ВСУ собирало деньги у военнослужащих якобы на оказание помощи одному из командиров, чтобы на самом деле приобрести приборы ночного видения вместо пропавших со складов.

Филипоненко сообщал, что украинские силовики возбудили дело из-за хищений в ВСУ приборов из США.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 августа — Луганск