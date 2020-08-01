Комбриг ВСУ списал на пожар кражу американских радиостанций – Народная милиция

Командир 25-й бригады ВСУ полковник Олег Зенченко списал на пожар кражу американских радиостанций, а таже оружия и боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что в ходе работы в соединении комиссии штаба оперативно-тактической группировки "Север" "помимо хищений и утрат оружия и боеприпасов выявлено отсутствие 16 радиостанций Falcon II американской фирмы Harris, полученных по программе военно-технического сотрудничества".

"С целью скрыть факт хищения военного имущества от вышестоящего командования командир бригады Зенченко вошел в приступный сговор с комиссией, которая представила донесение в штаб, что приборы были уничтожены якобы в ходе пожара на складе военно-технического имущества", - сообщил офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 августа — Луганск