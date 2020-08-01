Взрыв инженерного боеприпаса оставил без связи наблюдательный пункт ВСУ – Народная милиция

Взрыв инженерного боеприпаса оставил без связи командно-наблюдательный пункт киевских силовиков. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что Народная милиция ЛНР зафиксировала три взрыва на позициях киевских силовиков в районах Счастья и железнодорожной станции Кондрашевская Новая.

"По имеющейся информации, в результате несогласованности действий при проведении подрыва инженерного боеприпаса перебит полевой кабель линии связи, в результате чего без управления остался командно-наблюдательный пункт 2-го батальона 25-й бригады", - сказал Филипоненко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 августа — Луганск