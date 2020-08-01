Киев создает видимость соблюдения "Минска" и делает все, чтобы его не выполнять – депутат

Украина создает видимость соблюдения Минских соглашений и делает все, чтобы их не выполнять. Об этом заявила депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения "Мир Луганщине" Светлана Гизай.

"Украина делает видимость, что соблюдает Минские соглашения и в то же время делает все, чтобы их не выполнять. Сначала власти этой страны пытались изменить отдельные пункты соглашений, но этого у них не получилось, - сказала она. - Украина понимает, что она не может выполнить Минские соглашения, потому что тогда придется признать, что то, что они натворили – это геноцид собственного народа".

Парламентарий добавила, что невыполнение Киевом договоренностей также объясняется тем, что украинские власти не желают считаться с мнением жителей Республик Донбасса.

"У нас есть все и на данный момент намного лучше, чем в Украине, потому что народ Украины выживает, а мы живем. С каждым днем мы развиваемся и это очень тяжело признать руководству Украины. Они устроили нам блокаду. Когда в Республику прибыли белые КамАЗы, мы поняли, что спасены, что есть люди, которые нам помогут. Мы выжили, выстояли и отстояли свою точку зрения", - добавила Гизай.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 августа — Луганск