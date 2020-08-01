Киев пытается переписать Минские соглашения, чтобы сделать их удобными для себя – депутат

Киев пытается переписать Минские соглашения, чтобы сделать их удобными для себя. Об этом заявил депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения "Мир Луганщине" Иван Санаев.

"Украина не раз предлагала переписать Минские соглашения, что доказывает стремление властей этой страны сделать их удобными для себя. Президент Украины (Владимир Зеленский) живет в комфорте, не слыша звуков выстрелов и взрывов, а что происходит здесь, в Донбассе, его не заботит, - сказал он. - О гражданах ЛНР и ДНР есть кому позаботится, власти Республик делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей".

Депутат подчеркнул, что украинское руководство не соблюдает уже шесть лет одно из основных условий Минских соглашений – полное прекращение огня.

"Тысячи погибших и раненых в Донбассе для украинских властей не являются поводом хотя бы задуматься о прекращении огня. Представители ЛНР и ДНР для того, чтобы уберечь жителей Республик от опасности, почти пять месяцев добивались согласия официального Киева, чтобы принять дополнительные меры по Минским соглашениям", - напомнил Санаев.

Он подчеркнул, что принятие дополнительных мер было вызвано именно "регулярным несоблюдением Минских соглашений Украиной".

"Медийность – вот что интересно Зеленскому и его людям, то, что происходит за кадром, остается неизвестным для зрителя. Только жители Донбасса знают, какие действия на самом деле предпринимает Украина, только они видят, как здесь украинские военные убивают мирных жителей", - сказал парламентарий.

13 августа — Луганск