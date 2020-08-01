Предприятия Луганска на ярмарке вакансий предложили горожанам более 300 рабочих мест (ФОТО)

Предприятия и учреждения Луганска на ярмарке вакансий предложили горожанам, ищущим работу, более 300 постоянных и временных рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР."В ярмарке приняли участие 15 работодателей, которые представили более 200 вакансий на постоянное место работы и свыше 100 вакансий на работы временного характера", – говорится в сообщении.По итогам ярмарки ее посетителям было выдано 28 направлений на трудоустройство.Проведение следующей ярмарки вакансий запланировано на 20 августа.13 августа — Луганск