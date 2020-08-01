Предприятия Луганска на ярмарке вакансий предложили горожанам более 300 рабочих мест (ФОТО)
Предприятия и учреждения Луганска на ярмарке вакансий предложили горожанам, ищущим работу, более 300 постоянных и временных рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР.
"В ярмарке приняли участие 15 работодателей, которые представили более 200 вакансий на постоянное место работы и свыше 100 вакансий на работы временного характера", – говорится в сообщении.
По итогам ярмарки ее посетителям было выдано 28 направлений на трудоустройство.
Проведение следующей ярмарки вакансий запланировано на 20 августа.
13 августа — Луганск
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