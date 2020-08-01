Зеленский и Лукашенко

Развитие событий в Белоруссии поставило Зеленского в непростую ситуацию. С одной стороны, Зеленский пытался выстраивать отношения с Лукашенко в нейтрально-дружественном ключе, пытаясь играть на многовекторной политике Лукашенко, который, чтобы уравновесить влияние России, заигрывал и с Европой, и США, и с Китаем. Лукашенко в ходе войны на Украине занимал подчеркнутый нейтралитет, сажал тех, кто воевал на Донбассе, отказывался признавать Крым российским, а Донбасс – отдельным образованием, ушедшим из Украины. Это давало Зеленскому определенные возможности для маневра.Но, как показало предвыборное интервью Лукашенко, тот не считает Зеленского достойным партнером, указав на то, что тот может не досидеть до конца свой срок (что иронично, ибо стул качается не только под Зеленским, но и под Лукашенко) и тем более не решить многочисленных проблем Украины. Тем не менее, сложившимися отношениями Украины и Белоруссии попытались воспользоваться, когда произошла нашумевшая история с задержанием ЧВК в Минске, заполучить которых пыталась Украина в рамках проводимой спецоперации СБУ. Вчера это вылилось в официальный запрос на выдачу этих людей на Украину.Что примечательно, Киев просит выдать этих людей и совершить «дружественный шаг» по отношению к Украине и явно недружественный шаг по отношению к России. Фактически, сделать определенный выбор. Но это, если бы речь шла о выборе в рамках традиционной многовекторной политики Лукашенко. Делая такой запрос, Зеленский так официально и не признал его победу на выборах. Как следует из утечек в украинских СМИ, в администрации Зеленского всерьез рассматривали такую возможность, но американцы посоветовали этого не делать, во всяком случае, пока. Соответственно, молчание Зеленского по поводу признания легитимности победы Лукашенко (Путин это сделал в первый же день) оказалось красноречивее всяких слов. Ну а потом вылез Порошенко и начал традиционно заливать про «мирные протесты и угрозу российской агрессии против Белоруссии». Стоит ли удивляться, что вскоре после этого многозначительного молчания последовали сообщения, что ситуация с ЧВКшниками скоро позитивно разрешится усилиями МИД и СК РФ и они уедут домой. Нарастающее давление на Лукашенко со стороны Запада сделало для Минска разыгрывание карты с задержанными ЧВКшниками бессмысленным или даже опасным, так как терпение Москвы не бесконечно, а получить санкции еще и с востока Белоруссия в нынешних реалиях не может себе позволить.Стоит также отметить, что Лукашенко на Украине поздравили лишь несколько политиков, вроде того же Медведчука или Ляшко (который, впрочем, очень скоро завилял задом и отозвал свое поздравление), а в Верховной раде зарегистрирован выдвинутый фракцией Порошенко законопроект, осуждающий Лукашенко и выборы в Белоруссии. В целом, украинский «политический класс», если его так можно назвать, занял подчеркнуто антилукашенковскую позицию – либо радикально негативную, либо молчаливо-негативную, с оглядкой на окрики из Вашингтона. Естественно, какое-либо взаимоотношение с ним Лукашенко мог бы выстраивать лишь в рамках жесткого антироссийского курса, который он вряд ли в текущих реалиях может себе позволить, ибо это означает побить горшки с Россией, не получив каких-либо гарантий с Запада, где открыто требуют его ухода и передачи власти оппозиции, которая открыто говорит, что собирается избавиться от политического наследия Лукашенко, которое он выстраивал 26 лет.Разумеется, у Зеленского и его окружения могли бы быть более хитрые ходы с признанием победы Лукашенко (несмотря на всю критику), чтобы более аккуратно подталкивать его по антироссийскому пути, как это открыто призывают делать змагары. Но обстоятельства не позволили этого сделать – подавление протестов в Минске оказалось столь жестким, что пространства для тонкой игры не осталось, и Запад пошел по пути жесткого осуждения действий белорусских силовиков, которые дополнились требованиями новых выборов или ухода Лукашенко.Более того, вскрывшиеся факты участия боевиков Мосийчука, а также представителей проамериканских НКО в событиях в Белоруссии лишний раз напоминают о том, что и при Зеленском Украину используют для подрыва ситуации в Белоруссии, где Батька если и интересен, то лишь пока он ссорится с Москвой, но своим его не признают никогда и при первом удобном случае от него избавятся, что в конечном итоге начал понимать и сам Лукашенко, когда обвинил в организации протестов против него Польшу, Чехию и Британию, причем Чехия даже не стала скрывать своего соучастия в организации протестов.В 2020-м году многовекторная политика Лукашенко очевидно дала трещину и играть на противоречиях крупных игроков ему стало сложно. А выбор на деле оказался не очень велик – либо дрейфовать по направлению к тем силам, которым прислуживает промолчавший Зеленский, либо же умерить гордыню и заняться реальным построением Союзного Государства с Россией. Выбор за ним и время на обдумывание отнюдь не бесконечно. Но все же у Лукашенко есть выбор, а вот у Зеленского этого выбора не было и нет.PS. Кстати, пошли разговоры о том, что переговоры по Донбассу из Минска могут перенести на территорию Швеции в связи с происходящими событиями и минский формат отойдет в мир иной без шума и пыли, превратившись в стокгольмский формат.PS2. МИД РФ официально обвинил неназванных "партнеров" и неназванные страны, в попытках внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии и оказании беспрецедентного давления на Белоруссию, с целью раскола белорусского общества по известным сценариям, которые уже были реализованы в других неназванных (но легко определяемых) странах.Борис Рожин