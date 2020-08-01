МИД оценил попытки найти В«русский следВ» в ситуации в Белоруссии

«Важно отметить, что попытки найти некий так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны», — сказала Захарова, отметив, что «эти самые следы ведут в другом направлении».

Фото: РИА НовостиПопытки найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии безосновательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.Она выразила надежду на то, что профессиональное взаимодействие по линии профильных ведомств двух стран «поможет в кратчайшие сроки разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России».По её словам, факты, подтверждающие это, переданы белорусской стороне.