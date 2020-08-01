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МИД оценил попытки найти В«русский следВ» в ситуации в Белоруссии

Sergey Сегодня, 18:300Новости
МИД оценил попытки найти В«русский следВ» в ситуации в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Попытки найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии безосновательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.
Она выразила надежду на то, что профессиональное взаимодействие по линии профильных ведомств двух стран «поможет в кратчайшие сроки разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России».
«Важно отметить, что попытки найти некий так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны», — сказала Захарова, отметив, что «эти самые следы ведут в другом направлении».

По её словам, факты, подтверждающие это, переданы белорусской стороне.

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