Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

МиГ-31бм был поднят на перехват самолёта США над Баренцевым морем

Sergey Сегодня, 18:300Новости
МиГ-31бм был поднят на перехват самолёта США над Баренцевым морем
Фото: © Нина Падалко / РИА Новости
Истребитель МиГ-31бм был поднят на перехват американского самолета, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем, передает RT.
«13 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — сообщает Национальный центр управления обороной России.

Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: