МиГ-31бм был поднят на перехват самолёта США над Баренцевым морем

«13 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — сообщает Национальный центр управления обороной России.

Фото: © Нина Падалко / РИА НовостиИстребитель МиГ-31бм был поднят на перехват американского самолета, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем, передает RT.Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.