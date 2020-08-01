Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого языка войны, когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.По ее словам, этнолингвистическое исследование в этой сфере проводится с 2018 года учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов.Специалисты решили выяснить, как изменилось мировосприятие жителей Донбасса за время войны, в частности, как она повлияла на язык. Для этого они опрашивали население, изучали письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона.«Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему. В язык общения стали входить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных», — сказала Власкина.Например, снаряд для противотанкового гранатомета в обиходе — «сапог», расположение части — «располага», «будильник» — ранний обстрел. Безобидными словами «бабочка», «лепесток» называют противопехотные мины нажимного действия.По словам Власкиной, важное значение приобрели слова-звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно.«Например, слово «гуп» — удар, сотрясающий землю. И это совсем не то же самое, что «бах», обозначающее разрыв в воздухе», — сказала собеседница.В языке появились метафоры: например, «упал грузовик с кирпичом» — мощный одиночный взрыв, «ковры выбивают» — частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей — «Карлсон», «Вжик», «фея Динь-Динь».Ученые зафиксировали сотни слов и выражений, обнаруживающих глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. «Наш мир — война», «тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот» — подобные высказывания, по мнению Власкиной, говорят о психологических травмах.«Как долго ментальные изменения будут сохраняться в языке, зависит от того, сколько еще продлится конфликт, как скоро его начнут забывать и насколько точно новые явления будут отражены в литературе, кинематографе и других закрепленных текстах культуры. Пока же язык войны продолжает развиваться», — сказала она.После завершения сбора материала ученые планируют его обобщить и издать в виде понятийного словаря.Новости Донецка - Сегодня, 18:24 151