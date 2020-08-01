Блокады со стороны Киева сделали жителей Донбасса сильнее – депутат

Блокады, устроенные Киевом, сделали жителей Республик Донбасса сильнее. Об этом после круглого стола с участием молодежи заявила депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай.

"Благодаря тому, что они (украинские власти) нам объявили блокады, мы стали сильнее. Украина своими действиями сделала все, чтобы мы даже не могли смотреть в ее сторону", - сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что Киев делает все, чтобы "население уничтожить".

"Так как до 2014 года я очень много занималась правозащитной деятельностью и была лично знакома с (экс-уполномоченной Верховной Рады по правам человека) Валерией Лутковской. Когда у нас случились первые происшествия, я обратилась к ней за помощью и была шокирована ответом. Она сказала, что у нас проходит так называемая антитеррористическая операция и ничем на данный момент помочь не может. Я поняла, что нас просто уничтожают", - рассказала Гизай.

Депутат напомнила, что ни одна страна кроме России не протянула руку помощи жителям Донбасса.

"Уже со временем начали реализовываться какие-то программы, но не со стороны Украины", - отметила она.

Напомним, в августе 2014 года киевские силовики заняли поселок Новосветловка, замкнув, таким образом, кольцо блокады вокруг Луганска.

13 августа — Луганск