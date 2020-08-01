Почта ЛНР введет в обращение марки, посвященные олимпийским чемпионам летних видов спорта (ФОТО)

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 15 августа введет в обращение блок художественных почтовых марок "Чемпионы летних видов спорта" из серии "Олимпийские чемпионы Луганщины". Об этом сообщили на предприятии.2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок серии "Олимпийские чемпионы Луганщины" – "Чемпионы летних видов спорта", - говорится в сообщении.Блок форматом 154 мм х 84 мм выпущен тиражом 600 экземпляров (в одном блоке пять марок форматом 28 х 30 мм), номинальная цена – 260 руб.На марке "Олег Кучеренко" изображен портрет советского борца греко-римского стиля, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XXV Олимпийских игр (Барселона – 1992); герб ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Александр Рыманов" изображен портрет советского и российского гандболиста, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XXIV Олимпийских игр (Сеул – 1988); герб ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Владимир Смирнов" изображен портрет советского рапириста, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XXII Олимпийских игр (Москва – 1980); герб ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Анатолий Чуканов" изображен портрет советского велогонщика, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XXI Олимпийских игр (Монреаль – 1976); герб ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Николай Чужиков" изображен портрет советского спортсмена по гребле на байдарках и каноэ, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XVIII Олимпийских игр (Токио – 1964); герб ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.На блоке изображена фотография главного стадиона XXIV летних Олимпийских Игр 1988 года "Чамсиль" в Сеуле (Республика Корея), официальная олимпийская эмблема, пять марок, месяц и год выпуска, тираж.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Напомним, 5 сентября 2019 года "Почта ЛНР" ввела в обращение блок художественных марок "Чемпионы по легкой атлетике и спортивной гимнастике" из серии "Олимпийские чемпионы Луганщины".13 августа — Луганск