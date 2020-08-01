Луганск пережил блокаду Киева благодаря сильному народу – депутат

Луганск пережил устроенную Киевом блокаду благодаря сильному народу. Об этом после круглого стола с участием молодежи заявила депутат Народного Совета ЛНР Нелли Задирака.

"Вспоминая те события, видя кадры разрушений, я горжусь тем, каким спустя шесть стал наш город: вокруг розы, все восстановлено. Мы смогли пережить это, потому что мы - сильный народ", - сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что важное значение для жителей Республик Донбасса имели гуманитарные конвои Российской Федерации.

"Шесть лет назад кроме обстрелов, войны, была еще одна проблема – проблема голода. Когда наша Республика осталась без продовольствия. Когда пришла весть о том, что к нам идем первый гумконвой, что наш брат, наш друг, наш сосед подумал о том, что здесь есть люди, дети, и что их нужно кормить, мы дали клич по городу, чтобы люди помогли разгрузить помощь. И пришли люди всех возрастов. Я даже не ожидала, что будет такая реакция. Мы смеялись, радовались и плакали вместе", - добавила Задирака.

Напомним, в августе 2014 года киевские силовики заняли поселок Новосветловка, замкнув, таким образом, кольцо блокады вокруг Луганска.

13 августа — Луганск