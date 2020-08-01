Первомайские спасатели пять часов доставали из пруда застрявшую в иле корову – МЧС ЛНР (ФОТО)

Первомайские спасатели пять часов доставали из высохшего пруда в Калиново-Борщеватом застрявшую в иле корову. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.Местная жительница обнаружила корову около 9:00 и сообщила в службу 101 Первомайска. Животное массой полтонны по шею застряло в иле обмелевшего ставка, все ее попытки выбраться из западни были безуспешны. Первыми к месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части № 22."Пять часов понадобилось дежурному караулу в составе исполняющего обязанности начальника Руслана Шовгени, старших пожарных-спасателей Алексея Коваленко и Сергея Гудима, пожарных-спасателей Евгения Бандака и Андрея Крепака, водителя-механика Романа Гулого, чтобы при помощи лопат освободить корову. Спасательная операция проводилась под руководством начальника части Романа Одарченко", - говорится в сообщении.Хозяева четырехлетней Майки предположили, что корова хотела попить воды и увязла в заболоченном берегу, а пастух не заметил вовремя ее исчезновения.В МЧС сообщили, что животное во время спасательной операции не пострадало.Ранее сотрудники МЧС ЛНР не раз приходили на выручку братьям меньшим.Так, стахановские спасатели сняли с высокого дерева кота, просидевшего там несколько дней.Первомайские спасатели вытащили из колодца двух котят и помогли им обрести дом.Кировские спасатели вытащили из заброшенного колодца 80-килограммового теленка.Луганские спасатели вызволили из мусоропровода котенка.Антрацитовские спасатели сняли с высокого дерева просидевшего там двое суток кота.Славяносербские спасатели помогли выбраться на берег двум коровам, которые забрели в реку и не могли выбраться из воды всю ночь.Краснолучские спасатели вытащили из приямка здания бездомную собаку.Брянковские спасатели помогли выбраться из западни собаке, застрявшей между многоэтажными домамиСлавяносербские спасатели за 10 минут вытащили из колодца упавшую туда бездомную собаку.Ровеньковские спасатели вытащили из колодца собаку, просидевшую там сутки.Сотрудники государственной пожарно-спасательной части № 22 Стаханова достали из подвала сарая одного из домохозяйств Алмазной просидевшую там несколько суток корову.Спасатели из Ровеньков за 10 минут достали из сливной ямы просидевшую там 18 часов 80-килограммовую вьетнамскую свинью.Луганские спасатели достали из колодца просидевшую там 18 часов 300-килограммовую корову.13 августа — Луганск