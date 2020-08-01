Депутаты Народного Совета напомнили молодежи о событиях майдана и начале боев в Донбассе (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦДепутаты Народного Совета ЛНР в ходе круглого стола "Помни свою историю" рассказали молодежи о событиях майдана и начале боевых действий в Донбассе. Об этом из здания республиканского исполнительного комитета общественного движения "Мир Луганщине", где состоялось мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.Встреча с молодежью была посвящена шестой годовщине полной блокады Луганска. Парламентарии Светлана Гизай, Светлана Алешина, Нелли Задирака, а также подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Тимохин рассказали молодым людям о событиях, происходивших на майдане, а также агрессии Киева в Донбассе. Круглый стол сопровождался показом видеоролика с документальными кадрами."Сейчас с высоты тех шести лет мы можем сказать, что шло уничтожение (Западом) Украины, и мы вовремя поняли, что это нужно остановить. Мы спасли Донбасс тем, что мы тогда выдержали выпавшие нам испытания и приняли правильное решение – мы должны идти своим путем, строить свое государство, - сказала Задирака. - И мы совершили то, что задумали. Мы построили свое государство, свободное, независимое, и поэтому вы как молодежь должны понимать, что тогда происходило, ведь тогда вы были маленькими".Депутат призвала представителей молодого поколения любить Родину и помнить историю."Именно на молодежь мы сейчас возлагаем большие надежды. Мы вас убедительно просим не подвести нас, чтобы мы знали, что вы будете держать нашу победу, наш флаг достойно, предано, учить поколения тому, что русский дух непобедим. Этого никогда не было и не будет", - добавила Алешина.Гизай подчеркнула, что Республики Донбасса преодолели все трудности благодаря сильному духу народу."Наш народ по сравнению с другими территориями отличался своим свободолюбием. Наш народ не убежал и спасибо вашим родителям, что вы здесь вместе с нами, - сказала она. - Действительно, вам нужно по крупицам собрать историю и не дать переписать ее, когда не будет нас".13 августа — Луганск