Польша и страны Балтии предложили Белоруссии посредничество

"Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии", — сказано в документе.

"Это послужило бы соответствующим шагом на пути к началу подлинного национального диалога. Мы убеждены, что диалог — это всегда лучший путь к социальному развитию, дискуссии на тему реформ и будущего Белоруссии", — заключили авторы обращения.

Фото: ReutersПрезиденты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свою помощь для урегулирования ситуации в Белоруссии.В их совместном обращении подчеркивается, что "изоляция — это не путь к процветанию и развитию", передает РИА Новости.Президенты призвали официальный Минск созвать национальный круглый стол примирения с участием властей страны и представителей гражданского общества.Также в обращении есть призыв к "деэскалации напряженности, немедленному прекращению использования силы против своих граждан, прекращению насилия и уважению фундаментальных свобод и прав человека".Президенты четырех стран считают, что нужно немедленно освободить задержанных участников протестов и прекратить их преследование.В Белоруссии пятый день продолжаются акции протеста. Демонстранты вышли на улицы городов республики 9 августа, когда прошли выборы президента. Они недовольны организацией и итогами голосования.Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.По данным ЦИК, с 80,08 процента победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который возглавляет страну 26 лет.В ходе протестов самая сложная обстановка наблюдалась в столице: митингующие отказывались расходиться, для разгона силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, несколько тысяч задержали, многие находятся в больницах.