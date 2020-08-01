Синоптики прогнозируют днем 14 августа в ЛНР до 24 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 14 августа будет колебаться от 8 градусов тепла ночью до 24 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 13 августа до 21:00 14 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 19-21 градус выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 августа метеорологи отмечали в 1998 году – плюс 6,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1880 году и составляла плюс 38,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 августа – 04:39, время захода – 20:15. Продолжительность светового дня составит 15 часов 36 минут.

По предварительному прогнозу, 15-16 августа сохранится сухая и умеренно теплая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления.

13 августа — Луганск