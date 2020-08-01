В "Яндексе" рассказали, кем представились люди при обысках в Минске

"Сегодня в двух офисах "Яндекса" в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников "Яндекса" находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы", – рассказали в пресс-службе "Яндекса".

Фото: ReutersОбыски в Минске в двух офисах "Яндекса" в четверг, 13 августа, проводили люди, которые представились оперативниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. При этом оборудование или документы во время обысков в "Яндексе" не изымались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской транснациональной компании."В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались", – добавили в поисковой системе.Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестные люди в черной одежде с оружием в руках нагрянули в минские офисы "Яндекса". Здания были заблокированы, в том числе оказались заперты несколько сотрудников, которые находились внутри.В свою очередь, Следственный комитет и Комитет госконтроля Белоруссии опровергли информацию о проведении следственных обысков в офисах "Яндекса" и Uber в Минске.Источник