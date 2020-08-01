Уволился глава журналистского пула Лукашенко

"Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга", — сказал источник.

© Фото : страница Дмитрия Семченко во ВКонтактеВедущий белорусского телеканала ОНТ и глава президентского пула Лукашенко Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщил Tut.by со ссылкой на источник, передает RT.По словам собеседника портала, глава телеканала не хотел отпускать журналиста и не подписал заявление.После разговора, по его словам, Семченко объявил коллегам о своем уходе и призвал не увольняться из солидарности, а принимать решения самостоятельно.Ранее стало известно о череде увольнений с государственных каналов других известных белорусских журналистов. Среди них Максим Островский, Сергей Комаровский, Сергей Беркутов, Андрей Макаенок, Евгений Перлин, Ольга Бельмач, Владимир Бурко и Сергей Козлович.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.