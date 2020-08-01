Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, "попавших под раздачу" на акциях протеста, передает РИА Новости.
Такое заявление он сделал в эфире программы "Марков. Ничего личного", а также принес извинения.
Ранее Караев сообщил, что силовики так жестко реагируют из-за умышленных наездов водителей на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, за трое суток было 11 таких случаев, министр назвал их "покушением на убийство".
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, с результатом 80,08 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. Они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб.
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