Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах

Фото: ReutersМинистр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, "попавших под раздачу" на акциях протеста, передает РИА Новости.Такое заявление он сделал в эфире программы "Марков. Ничего личного", а также принес извинения.Ранее Караев сообщил, что силовики так жестко реагируют из-за умышленных наездов водителей на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, за трое суток было 11 таких случаев, министр назвал их "покушением на убийство".Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, с результатом 80,08 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко.Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. Они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб.