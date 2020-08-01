В Луганске 14 августа до 22 градусов тепла, днем возможна гроза
Температура воздуха в Луганске 14 августа будет колебаться от 8 градусов тепла ночью до 24 градусов выше нуля днем.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21:00 13 августа до 21:00 14 августа на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем — 20-22 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 19-21 градус выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 августа метеорологи отмечали в 1998 году — плюс 6,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1880 году и составляла плюс 38,1 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 14 августа — 04:39, время захода — 20:15. Продолжительность светового дня составит 15 часов 36 минут.
По предварительному прогнозу, 15-16 августа сохранится сухая и умеренно теплая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления.
Погода в Луганске - Сегодня, 22:01 85
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21:00 13 августа до 21:00 14 августа на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем — 20-22 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 19-21 градус выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 августа метеорологи отмечали в 1998 году — плюс 6,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1880 году и составляла плюс 38,1 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 14 августа — 04:39, время захода — 20:15. Продолжительность светового дня составит 15 часов 36 минут.
По предварительному прогнозу, 15-16 августа сохранится сухая и умеренно теплая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления.
Погода в Луганске - Сегодня, 22:01 85
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