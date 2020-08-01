Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

"Вам будут поступать только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте", — сообщили агентству в колл-центре кредитного учреждения.

Фото: © АГН «Москва» / Кирилл ЗыковСбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты, передает РИА Новости.Как сообщили агентству в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет.Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.Бесплатной эта функция останется для владельцев кредитных карт Сбербанка. Держатели дебетовых карт могут пользоваться "Мобильным банком", за который нужно заплатить 60 рублей.