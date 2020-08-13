Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.08.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 13.08.2020
09:55 Оперативная сводка за сутки с 13 на 14 августа
Армия Киева за минувшие сутки не открывала огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 13 августа со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.
09:00 Нарушения со стороны ВФУ, зафиксированные в ежедневном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 августа 2020 года:
УЧАСТКИ РАЗВЕДЕНИЯ
Вечером 11 августа на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 человек на бывших позициях Вооруженных сил Украины к югу от железнодорожного полотна и примерно в 530 м и 1,7 м к западо-юго-западу от северо-восточного угла участка.
В тот же день за пределами участка разведения в районе Золотого, примерно в 60 м к северу от северного края и приблизительно в 600 м к востоку от его северо-восточного угла, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал военный грузовик под маскировочной сеткой (по оценке, принадлежит Вооруженным силам Украины).
ПРИЗНАКИ ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
10 августа мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 1 ед. боевая бронированная машина (типа БРДМ) в жилом районе н. п. Муратово (подконтрольный правительству Украины, 51 км к северо-западу от Луганска).
10 августа мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 1 ед. бронетранспортер (типа БТР) и 1 ед. бронетранспортер (МТ-ЛБ) в жилом районе вблизи н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству Украины, 32 км к северо-западу от Луганска).
11 августа мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 1 ед. бронетранспортер (МТ-ЛБ) вблизи занятых жилых домов в н. п. Муратово (подконтрольный правительству Украины, 51 км к северо-западу от Луганска).
12 августа патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 4 ед. танк (Т-64) на ж/д станции в н. п. Рубежное (подконтрольный правительству Украины, 84 км к северо-западу от Луганска).
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ МИНЫ:
11 августа БПЛА СММ вновь зафиксировал 36 противотанковых мин, установленных поперек автодороги Н21 примерно в 150 м к юго-востоку от моста в Счастье. По оценке, они принадлежат Вооруженным силам Украины.
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