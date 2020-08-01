В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"

"Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ", - заявил Дубинский. Богуслаеву, как считает депутат, в его намерении ликвидировать "Мотор Сич" помогает украинская правоохранительная система.

Фото: © РИА Новости / Марина ЛысцеваБывший президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод. С таким заявлением, опубликованном на YouTube, выступил замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский, потребовав разобраться в сложившейся ситуации, передает РИА Новости.Депутат выразил мнение, что Богуслаев, который сейчас является почетным президентом "Мотор Сичи", начал уничтожать предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам.Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия."Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.