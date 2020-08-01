США обвинили российскую разведку в разработке шпионской программы
Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США обвинили Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа "Дроворуб", передает РИА Новости.
Никаких доказательств этого американские спецслужбы не привели.
В их письменном заявлении утверждается, что вредоносная программа предназначена для операционной системы Linux, ее внедряет "подразделение 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28".
По словам АНБ и ФБР, "оказавшись на компьютере жертвы, "Дроворуб" дает возможность прямой коммуникации с инфраструктурой контролирующего сервера, который, в свою очередь, находится под контролем сторонних деятелей; это также дает возможность скачивать и загружать файлы, выполнять заданные команды, перенаправлять трафик на другие хосты сети и реализовывать технику избежания обнаружения".
"Дроворуб" является угрозой системам национальной безопасности, Пентагона и основным клиентам оборонной промышленности, которые используют систему Linux", — заключили авторы заявления.
АНБ и ФБР также направили частным компаниям руководство по поиску и нейтрализации подобных программ.
Россия многократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.
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