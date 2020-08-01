США обвинили российскую разведку в разработке шпионской программы

"Дроворуб" является угрозой системам национальной безопасности, Пентагона и основным клиентам оборонной промышленности, которые используют систему Linux", — заключили авторы заявления.

Фото: Reuters / © Jonathan ErnstАгентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США обвинили Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа "Дроворуб", передает РИА Новости.Никаких доказательств этого американские спецслужбы не привели.В их письменном заявлении утверждается, что вредоносная программа предназначена для операционной системы Linux, ее внедряет "подразделение 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28".По словам АНБ и ФБР, "оказавшись на компьютере жертвы, "Дроворуб" дает возможность прямой коммуникации с инфраструктурой контролирующего сервера, который, в свою очередь, находится под контролем сторонних деятелей; это также дает возможность скачивать и загружать файлы, выполнять заданные команды, перенаправлять трафик на другие хосты сети и реализовывать технику избежания обнаружения".АНБ и ФБР также направили частным компаниям руководство по поиску и нейтрализации подобных программ.Россия многократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.