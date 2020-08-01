Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе Обозного – Народная милиция

Мирный житель подорвался на взрывном устройстве, установленном украинскими националистическими формированиями у села Обозное. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В районе населенного пункта Обозное Славяносербского района местный житель получил осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий 2014 года", - сказал он.

Филипоненко отметил, что пострадавший госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что около 20 мирных жителей Донбасса с января по май 2020 года подорвались на минах, установленных киевскими силовиками.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 августа — Луганск