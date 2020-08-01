Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 15 августа

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 15 августа. Об этом сообщили в финучреждении.

"Госбанк ЛНР уведомляет о том, что в субботу, 15 августа 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.

Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 15 августа 2020 года:

Дежурные отделения по Луганску:

№ п.п.

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Луганск

ул. Советская, 61

8:30 - 16:00

2

Луганск

кв. Волкова, 2а

8:30 - 16:00

3

Луганск

ул. Чапаева, 62

8:30 - 16:00

4

Луганск

ул. Веселогоровская, 7

8:30 - 16:00



Дежурные отделения на территории Республики:

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Алчевск

ул. Ленина, 54а

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Антрацит

ул. Петровского, 9

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Брянка

микрорайон "Тополь", 11а

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Краснодон

Микроцентр, 18

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Красный Луч

ул. Ленина, 50

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Лутугино

ул. Крупской, 22

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Перевальск

ул. Ленина, 39а

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Ровеньки

ул. К. Маркса, 134а/1

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Свердловск

ул. Энгельса, 32

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Стаханов

ул. Ленинградская, 3/1

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Кировск

ул. 23-го Партсъезда, 10а

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Славяносербск

ул. Ленина, 68

8:30 - 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Первомайск

ул. Макушкина, 1а

8:30 - 16:00

Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:

- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;

- прием всех видов коммунальных платежей.

14 августа — Луганск