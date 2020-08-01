Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 15 августа
Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 15 августа. Об этом сообщили в финучреждении.
"Госбанк ЛНР уведомляет о том, что в субботу, 15 августа 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 15 августа 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Советская, 61
8:30 - 16:00
2
Луганск
кв. Волкова, 2а
8:30 - 16:00
3
Луганск
ул. Чапаева, 62
8:30 - 16:00
4
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8:30 - 16:00
Дежурные отделения на территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Ленина, 54а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Петровского, 9
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
Микроцентр, 18
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Ленина, 50
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8:30 - 16:00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
14 августа — Луганск
"Госбанк ЛНР уведомляет о том, что в субботу, 15 августа 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 15 августа 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Советская, 61
8:30 - 16:00
2
Луганск
кв. Волкова, 2а
8:30 - 16:00
3
Луганск
ул. Чапаева, 62
8:30 - 16:00
4
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8:30 - 16:00
Дежурные отделения на территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Ленина, 54а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Петровского, 9
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
Микроцентр, 18
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Ленина, 50
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8:30 - 16:00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8:30 - 16:00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
14 августа — Луганск
Метки: {keywords}