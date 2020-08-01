Пустой шум: эксперты оценили заявление Зеленского по ситуации в Белоруссии

«Когда Зеленскому не дадут никакой текст, он не сможет сказать от себя ничего путного», — полагает Дмитрий Таран.

«В мире все понимают, что Украина производит шум, как барабан, который привлекает внимание своим смешным коррупционным грохотом, обозначающим безудержные желания сказочного обогащения, а больше ничего не производит», — заявил он.

«Украинскому лидеру необходимо понять, что иногда ему лучше промолчать и взять паузу», — добавил Бортник.

Украина сегодня находится не в том состоянии, чтобы указывать ближайшим соседям, как себя вести и как наводить порядок в своем доме. Ряд украинских экспертов прокомментировали заявление своего президента по Белоруссии.Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по ситуации в Белоруссии, которая возникла после обнародования предварительных результатов президентских выборов. Глава украинского государства, обращаясь к белорусской власти, призвал отказаться от уличного насилия и перейти к открытому диалогу. По его словам, Белоруссия должна придерживаться общепринятых в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить населению их права и свободы.В то же время, ряд экспертов раскритиковал заявление украинского лидера, назвав его бессмысленным. Так, военный аналитик Дмитрий Таран в эфире программы «Время покажет» иронично заявил, что такой призыв Владимира Зеленского к белорусской власти выглядит достаточно странно, учитывая ситуацию с «отсутствием насилия» на самой Украине.В то же время, Таран обратил внимание, что текст заявления украинского лидера является универсальным. По его словам, не следует забывать, что Владимир Зеленский пришел в политику из актерской среды, и у него есть один управленческий недостаток: президент может сказать только то, что ему напишут спичрайтеры.Наряду с этим, по словам аналитика, парадокс между заявлениями президента и реальной ситуацией в стране – это и есть основная особенность украинской политики. В свою очередь, политолог Юрий Романенко считает, что заявление украинского лидера по ситуации в соседней стране можно назвать как «за всё хорошее, против всего плохого». Оно универсальное и не несет в себе смысловой нагрузки.Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что Лукашенко ждал от украинского президента поздравлений с победой, а не призывов к миру и диалогу. По мнению эксперта, Владимир Зеленский, делая такие заявления, забывает о том, что и самой Украине «мира и диалога с протестующими» критически не хватает.Георгий Евстигнее