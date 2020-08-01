F-35 превратили в F-16 и назвали В«зверемВ»

Американские военные показали истребитель пятого поколения F-35 в так называемом «режиме зверя».Так обозначают вариант использования самолета с вооружением на внешних подвесках. В таком режиме «пятерка» лишается малозаметности, а дальность полета сокращается почти вдвое.На внешних подвесках истребителя могут располагаться управляемая ракеты AIM-9X и 500-фунтовые управляемые авиабомбомбы GBU. Возможны другие вариации. Еще 2,5 тонны боевой нагрузки F-35 может нести на 4 точках подвески во внутренних отсеках.Чем в таком случае «зверь» пятого поколения отличается от F-16, которые начали эксплуатировать еще в 1979-м, неясно. Та же боевая нагрузка, та же скорость, тот же радиус действия. Разница в один удел подвески. У F-16 их 9.Некоторые военные эксперты уверены, что современных радары России и Китая видят слесл-истребилели. Если это так, можно ли назвать самый дорогой проект в истории авиации завернутым в красивый фантик «ремейком» проверенного временем истребителя?