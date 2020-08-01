Театр эстрадной музыки и песни Луганска с 15 августа приглашает на вечера отдыха
Театр эстрадной музыки и песни Луганска приглашает жителей и гостей города на летние музыкальные вечера, проведение которых начнется с 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.
"Столичный театр эстрадной музыки и песни с 15 августа начнет проводить традиционные концертные программы для жителей и гостей Луганска на территории парка имени Максима Горького, а также сквера имени Героев "Молодой гвардии", – говорится в сообщении.
Выступления в парке имени Горького будут проходить с 17.00 по субботам, а в сквере имени Героев " Молодой гвардии" – по воскресеньям в это же время.
"Летние музыкальные вечера с оркестром продлятся до 30 августа", – уточнили в администрации города.
14 августа — Луганск
"Столичный театр эстрадной музыки и песни с 15 августа начнет проводить традиционные концертные программы для жителей и гостей Луганска на территории парка имени Максима Горького, а также сквера имени Героев "Молодой гвардии", – говорится в сообщении.
Выступления в парке имени Горького будут проходить с 17.00 по субботам, а в сквере имени Героев " Молодой гвардии" – по воскресеньям в это же время.
"Летние музыкальные вечера с оркестром продлятся до 30 августа", – уточнили в администрации города.
14 августа — Луганск
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