Некомплект в двух бригадах ВСУ в зоне "ООС" достиг 50% – Народная милиция

Некомплект личного состава в двух бригадах ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), достиг 50%. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"По данным нашей разведки, некомплект личного состава в 24-й и 30-й бригадах ВСУ, с учетом находящихся на излечении и самоизоляции, уже достиг 50%", – сказал он.

Лещенко добавил, что "отсутствие личного состава в соединениях привело к изматыванию военнослужащих и практически бессменному несению дежурства на передовых позициях".

"В подразделениях данных соединений наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава, увеличилось количество случаев нарушений воинской дисциплины, выраженных в саботировании приказов командования, употреблении алкоголя и наркотических веществ", – рассказал начальник управления.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что киевские силовики используют вербовщиков по всей Украине, чтобы доукомплектовать бригаду ВСУ, прибывшую по ротации в зону "ООС".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 августа — Луганск