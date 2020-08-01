Комбриг ВСУ доложил в штаб "ООС" об очередной вспышке COVID-19 – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ доложил в штаб так называемой операции объединенных сил ("ООС") об очередной вспышке коронавирусной инфекции среди военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"Командир 25-й бригады (полковник Олег) Зенченко был вынужден доложить в штаб "ООС" об очередной вспышке коронавирусной инфекции среди личного состава второго парашютно-десантного батальона, 10 человек из которого на прошлой неделе были госпитализированы в 59-й военно-медицинский госпиталь Северодонецка с подозрением на заболевание", – рассказал он.

Лещенко сообщил, что "в настоящее время ухудшение самочувствия отмечено сразу у 16 десантников".

"Они были переведены на карантин в полевой обсервационный лагерь в районе населенного пункта Войтово, куда также с повышенной температурой были доставлены девять военнослужащих третьего батальона из района населенного пункта Геевка", – уточнил начальник управления.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко сообщал, что комиссия медицинской службы штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" проводит проверку соблюдения профилактических мер в одной из бригад, отправившей на курсы повышения квалификации военнослужащих, больных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 20,6 млн, из них более 750 тыс. скончались.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 августа — Луганск