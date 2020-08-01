Как съездить в Луганск и вернуться через Станицу Луганскую не выжидая 14 дней



«Здравствуйте! Хочу поделиться своим путешествием в Луганск.

В 5 утра нас привезли на Станицу, людей было немного, но очень медленно пропускали, домой я попала только в 11.00. Прошла без приключений. На Луганской стороне девочки медики записали адрес и телефон.

В течении недели мне один раз позвонила врач, которая сказала, что можно две недели не ждать и уехать раньше. Закончив свои дела через 8 дней я поехала обратно.

Могу посоветовать, как быстрее выехать из Луганска. Перед поездкой скачайте приложение дома! Забейте номер телефона, вам придет код, его тоже забейте, дальше будет написано: «Вы уже на месте самоизоляции или нет?», ничего больше не нажимайте! Эту картинку вы и должны показать на кпп.

Ехать лучше с автовокзала! Я была там в 5.00, в очередь на автобус записалась 85-ой. Люди там ночуют или приезжают ещё раньше.

Если вы попадете в 1 или 2 автобус можете успеть на автобусы на Киев, которые уезжают в 11 утра. Я была в 3 автобусе и не успела.

Привезли нас к Станице, Луганскую сторону прошла быстро, на КПП Украины стояла в 8.30, кто не активировал приложения предлагают сделать за 100 грн.

Не спешите отдавать деньги, есть просто люди которые помогают бесплатно!

Пропускают очень медленно, интернет виснет и мобильный и через вай фай. Сумки проверяют у кого как, спрашивают не везёте ли сигареты и спиртное. Провезти можете только одну пачку сигарет, остальные выбрасывали в «мусор»!

На автобус в Киев я опоздала, были перевозчики на Харьков, туда мы приехали в 19.00 за 500 грн. Кому нужно в Киев был вариант в 19.30 автобус за 350 грн с Южного вокзала, куда нас привезли. Я так устала, что купила билет в купе за 500 грн. Поезд идёт в 21.05 и прибывает в Киев в 3.45.

Тем кто живёт в Киеве! Тест лучше сдавать в лаборатории «ДНК». Главная находится на ул. Юрия Глушко д. 9, работает до 18.00. Лучше приехать раньше, есть очередь, но идёт быстро, стоит 715 грн. Можно сдать в любой лаборатории «ДНК». «Дию» утром я не активировала, так как дают 48 часов. В 12 часов сдала тест в 14.00 сняли с изоляции, даже фото не сделала)». Школа выживания - Сегодня, 11:17 1592 Луганчанка рассказала о том, как ехала в Луганск и обратно в Киев.«Здравствуйте! Хочу поделиться своим путешествием в Луганск.В 5 утра нас привезли на Станицу, людей было немного, но очень медленно пропускали, домой я попала только в 11.00. Прошла без приключений. На Луганской стороне девочки медики записали адрес и телефон.В течении недели мне один раз позвонила врач, которая сказала, что можно две недели не ждать и уехать раньше. Закончив свои дела через 8 дней я поехала обратно.Могу посоветовать, как быстрее выехать из Луганска. Перед поездкой скачайте приложение дома! Забейте номер телефона, вам придет код, его тоже забейте, дальше будет написано: «Вы уже на месте самоизоляции или нет?», ничего больше не нажимайте! Эту картинку вы и должны показать на кпп.Ехать лучше с автовокзала! Я была там в 5.00, в очередь на автобус записалась 85-ой. Люди там ночуют или приезжают ещё раньше.Если вы попадете в 1 или 2 автобус можете успеть на автобусы на Киев, которые уезжают в 11 утра. Я была в 3 автобусе и не успела.Привезли нас к Станице, Луганскую сторону прошла быстро, на КПП Украины стояла в 8.30, кто не активировал приложения предлагают сделать за 100 грн.Не спешите отдавать деньги, есть просто люди которые помогают бесплатно!Пропускают очень медленно, интернет виснет и мобильный и через вай фай. Сумки проверяют у кого как, спрашивают не везёте ли сигареты и спиртное. Провезти можете только одну пачку сигарет, остальные выбрасывали в «мусор»!На автобус в Киев я опоздала, были перевозчики на Харьков, туда мы приехали в 19.00 за 500 грн. Кому нужно в Киев был вариант в 19.30 автобус за 350 грн с Южного вокзала, куда нас привезли. Я так устала, что купила билет в купе за 500 грн. Поезд идёт в 21.05 и прибывает в Киев в 3.45.Тем кто живёт в Киеве! Тест лучше сдавать в лаборатории «ДНК». Главная находится на ул. Юрия Глушко д. 9, работает до 18.00. Лучше приехать раньше, есть очередь, но идёт быстро, стоит 715 грн. Можно сдать в любой лаборатории «ДНК». «Дию» утром я не активировала, так как дают 48 часов. В 12 часов сдала тест в 14.00 сняли с изоляции, даже фото не сделала)». Школа выживания - Сегодня, 11:17 1592

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