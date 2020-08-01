Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".

Фото: РИА НовостиМинистерство обороны предложило на законодательном уровне закрепить понятие служебной тайны в военной сфере и определить ответственность за ее разглашение, передает РИА Новости.По словам авторов инициативы, сегодня нет эффективного механизма защиты служебной информации ограниченного доступа, так как отсутствует соответствующий закон, кроме постановления правительства от 1994 года. Но оно касается только федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.Из законопроекта следует, что те, кто получил доступ к служебной тайне в области обороны, "обязаны соблюдать конфиденциальность такой информации и не раскрывать третьим лицам данные сведения без санкции соответствующего должностного лица других войск, воинских формирований и органов, предоставивших данные сведения".За разглашение служебной тайны предлагается определить наказание. В законопроекте указано, что "лица, виновные в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность".Предлагается создать перечень сведений, которые не могут быть отнесены служебной тайне в области обороны. В законопроекте отмечается, что ним относятся сведения, "в отношении которых Российская Федерация взяла на себя международные обязательства по их открытому обмену; сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях; сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти; информация, затрагивающая права, свободы и обязанности человека и гражданина, органов местного самоуправления; информация о состоянии окружающей среды".