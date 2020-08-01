Демонизировать черта уже ни к чему: об отношении к Украине на Донбассе

фото: rt.com/ReutersЭкс-президент Украины, а ныне ее представитель в Минской контактной группе Леонид Кравчук в интервью «Радио Свобода» заявил: «Их (жителей ЛДНР) обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага». Объявлять людей Донбасса обманутыми Россией на Украине — тренд не новый. Об этом, в частности, пишут различные украинские блогеры, «эксперты». Если националисты и близкие к ним элементы на Украине объявляют жителей ЛДНР «неправильными людьми», то более умеренные называют их «обманутыми».Сам нынешний президент Украины Владимир Зеленский, как только стал главой государства, обещал бороться «за умы» людей Донбасса и Крыма. Для этого ЗЕкомандой был создан телевизионный канал «ДОМ», который должен рассказывать жителям Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя, как у них все плохо, и как на Украине все хорошо. Понятно, что проект оказался провальным, что признали даже многие украинские СМИ. И не удивительно. Когда журналисты, которые никогда не были в Донецке или Луганске, или которые уехали из городов в 2014 году, рассказывают жителям ЛДНР о жизни в республиках, то эта пропаганда, конечно, не работает. Безусловно, в республиках есть люди, «клюющие» на украинские фейки, однако, учитывая, что украинские СМИ распространяли дезинформацию о ЛДНР еще с 2014 года, сегодня вменяемые граждане им уже не верят.Интересно, господин Кравчук смог бы убедить жителей приграничных поселков ДНР в том, что они жертвы кремлевской пропаганды? Ведь они хорошо знают, что их дома, по крайней мере, до перемирия, регулярно обстреливала украинская армия. Может быть, так, по мнению бывшего президента, ведут себя друзья? Вопрос, конечно, риторический. Но, собственно говоря, любой вменяемый человек в ЛДНР, если не глух, не слеп и не страдает «отравлением мозга», которое заставляет его верить, что «Украина цэ Европа», не может не понимать, как киевский режим относится к жителям Донбасса.В течение шести лет ВСУ обстреливали населенные пункты республик. Киев устроил торговую блокаду ЛДНР. Украинское правительство и пальцем не пошевелило, чтобы организовать выплаты украинских пенсий и пособий на территории ЛДНР. Хотя Зеленский, когда шел в президенты, говорил, что это надо сделать. Да и в Минских соглашениях есть пункт, который предусматривает создание Украиной при поддержке Германии и Франции банковского института Донбасса. При желании Украина могла наладить выплаты через международные организации. Но, как видим, за 6 лет ничего не сделано, и сделано не будет, потому что для киевского режима жители Донбасса никогда не будут своими. И последние события это только подтверждают.Как, например, относиться к тому, что очень пожилого Леонида Кучму в минской переговорной группе поменяли на другого, еще более пожилого Леонида Кравчука? Почему не поставить на это место кого-нибудь помоложе? Например, вице-премьера Андрея Резника, который тоже входит в украинскую делегацию в Минске. Зеленский идет по пути своего предшественника Петра Порошенко, тот тоже назначал на столь ответственный пост Кучму, политика с именем, но не занимающего никаких официальных должностей в украинском правительстве. Видимо и Зеленский не хочет, чтобы глава делегации был членом Кабмина, так как в глазах украинских националистов это будет дополнительным аргументом, чтобы обвинить ЗЕкоманду в предательстве. Мол, член правительства ведет переговоры с представителями ЛДНР. А так Зеленский назначил уважаемого политика, но не имеющего прямого отношения к власти, а если он что-то сделает, что не понравится радикалам, то ЗЕкоманда сможет от этого отречься и попробовать списать все на возраст.Да и сам господин Кравчук в новой должности наговорил много чего, что не может понравиться жителям ЛДНР. Так, он предложил наделить донецкую и луганскую землю статусом свободной экономической зоны. Но при этом добавил, что тогда не надо будет говорить об особом статусе Донбасса. То есть Кравчук предложил заменить политические права, которые полагаются жителям Донбасса по Минским соглашениям, на некоторые экономические преференции. Затем экс-президент сказал, что намерен разговаривать с представителями гражданского общества Донецка и Луганска, а не с теми, кто занимается управлением. То есть в унисон с членами ЗЕкоманды Кравчук этими словами показал, что не готов к диалогу с представителями ЛДНР. Также Леонид Кравчук предложил заменить понятие особого статуса для Донбасса на «особый режим административного управления», так как данная формулировка, по его мнению, соответствует законодательству Украины. А то, что Украина согласно Минским соглашениям должна поменять свои законы, он видимо не учитывает.Кроме этого, господин Кравчук предложил, что в случае, если Белоруссия из-за политической нестабильности не сможет быть площадкой для переговоров по Донбассу, перенести заседания в Швейцарию или Швецию. Правда, он не сказал, как туда будут ездить представители ЛДНР, и будут ли они там в безопасности? К примеру, если Украина потребует кого-нибудь выдать из донбасской делегации. Но это, разумеется, экс-президента Украины не волнует. Кстати, если Минск действительно не сможет принимать переговорщиков, вероятнее всего, Украина при решении вопроса о новой площадке будет максимально затягивать этот процесс. Как бы там ни было, эти заявления господина Кучмы вызывают сомнения, что его роль в мирном процессе будет созидательной.Но самой лучшей демонстрацией отношения киевской власти к жителям Донбасса является то, что полмиллиона донбассцев, проживающих на территории части региона, которая подконтрольна Украине, майданный режим лишил права выбирать своих представителей в местные органы власти. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Украины. Официальная версия заключается в том, что территории расположены возле линии соприкосновения. Однако почему-то близость к фронту не помешала там же провести президентские и парламентские выборы.Так что, видимо, причина отмены выборов в районах Донбасса чисто политическая. В команде Зеленского понимают, что пропрезидентская партия «Слуга народа» проиграет на Донбассе оппозиционным партиям, таким как «Оппозиционная платформа"и «Партия Шария». Это ясно покажет, что в регионе, несмотря на многие годы тотальной украинской пропаганды и запугивания людей, курс Киева не поддерживают. Это станет демонстрацией того, что даже оторванные от Донецка и Луганска части Донбасса все равно остаются самобытными землями, а у жителей есть свое мнение. Поэтому в Киеве решили просто лишить людей права избирать своих депутатов в местные советы и мэров. Была в СССР в 1920—1930-е годы такая категория людей как «лишенцы» — так называли представителей классов, которым власть не доверяла, и их лишали избирательных прав. Вот теперь на Украине появляются собственные «лишенцы», только это жители районов Донбасса.Поэтому жителям как ЛДНР, так и многим из тех, кто живет на подконтрольной Киеву части региона, не нужна никакая пропаганда, чтобы понять, как майданный режим относится к людям Донбасса. Все ясно и так. Украина сегодня в представлении жителей региона не мать и даже не мачеха, а просто людоедка, которая пытается их сожрать, но при этом делает доброе лицо.Сергей Миркин