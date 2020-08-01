Минобразования разъяснило, как будут проходить занятия в школах с учетом требований ЧСПК

Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало на брифинге в ЛуганскИнформЦентре разъяснил, как будут проходить занятия в школах с учетом требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)."Еще раз хочу обратить внимание: эти требования нужно внимательно читать. О том, что в масках дети должны сидеть на занятиях, речи не идет", - сказал он, уточнив, что масочный режим должен соблюдаться учащимися на переменах и при перемещении по коридорам.Министр добавил, что основным требованием санитарно-эпидемической станции является обеспечение изолирования детей в период процесса обучения."Соответственно у нас отменена будет кабинетная система (организация обучения, при которой проведение учебных занятий по предметам происходит в специально оборудованных кабинетах – примечание ЛИЦ). Дети будут находиться в своих кабинетах, они не будут переходить", - проинформировал Цемкало.Он отметил, что исключением являются спортивный зал, также свою работу продолжат столовые."То, что касается рециркуляторов, санитарно-гигиенических мероприятий, которые должны проводить образовательные учреждения, это все ложится на образовательные учреждения. То есть на госбюджет, все это на себя берет государство и обязуется обеспечить", - пояснил руководитель Минобразования.Ранее ЧСПК утвердила требования к работе школ и указания по обеззараживанию воздуха.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 20,6 млн, из них более 750 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 628 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.14 августа — Луганск