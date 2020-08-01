Презентация курса по истории Великой Отечественной состоится 17 августа – Минобразования

Презентация нового учебного курса "История Великой Отечественной войны" для учащихся 10-х классов общеобразовательных школ Республики состоится 17 августа в Луганском краеведческом музее. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.на базепройдет презентация нового учебного курса "История Великой Отечественной войны" для 10-го класса", – сказал он.Цемкало уточнил, что в ходе мероприятия будут представлены учебник и программа курса."Мы сознательно избрали местом проведения презентации Луганский краеведческий музей с тем, чтобы не только авторский коллектив знакомил преподавателей истории с целями и задачами, которые ставят перед собой данные программа и учебник. Планируется также посещение выставочных площадок музея, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Потому что, я думаю, ничто не воздействует более глубоко, чем конкретные примеры", – рассказал министр.Он добавил, что занятия по истории Великой Отечественной войны для учащихся 10-х классов будут проводиться на протяжении всего учебного года.Ранее Цемкало сообщал, что Министерство образования и науки ЛНР в новом учебном году введет в учреждениях спецкурс по изучению истории Великой Отечественной войны.14 августа — Луганск