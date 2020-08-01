Специалисты техпрофиля имеют большую значимость для восстановления экономики ЛНР - МП

Специалисты технического профиля имеют большую значимость для восстановления экономики Республики. Об этом ЛИЦ заявил член комиссии по вопросам образования и науки, спорта, культуры и молодежной политики Молодежного парламента (МП) ЛНР Андрей Ярченко.

Он констатировал, что на сегодняшний день популярные среди студентов гуманитарные специальности, в частности связанные с юриспруденцией и психологией, теряют свою актуальность для работодателей.

"В свою очередь набирают ценность технические специальности. Хорошие специалисты данной сферы востребованы не только в перспективе, уже сегодня их значимость для восстановления экономики Республики довольно трудно переоценить", - подчеркнул Ярченко.

Депутат МП ЛНР добавил, что востребованность на рынке труда возможна "лишь тогда, когда количество специалистов соответствует запросу работодателей".

14 августа — Луганск