Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Специалисты техпрофиля имеют большую значимость для восстановления экономики ЛНР - МП

Sergey Сегодня, 15:4511Новости
Специалисты техпрофиля имеют большую значимость для восстановления экономики ЛНР - МП
Специалисты технического профиля имеют большую значимость для восстановления экономики Республики. Об этом ЛИЦ заявил член комиссии по вопросам образования и науки, спорта, культуры и молодежной политики Молодежного парламента (МП) ЛНР Андрей Ярченко.
Он констатировал, что на сегодняшний день популярные среди студентов гуманитарные специальности, в частности связанные с юриспруденцией и психологией, теряют свою актуальность для работодателей.
"В свою очередь набирают ценность технические специальности. Хорошие специалисты данной сферы востребованы не только в перспективе, уже сегодня их значимость для восстановления экономики Республики довольно трудно переоценить", - подчеркнул Ярченко.
Депутат МП ЛНР добавил, что востребованность на рынке труда возможна "лишь тогда, когда количество специалистов соответствует запросу работодателей".
14 августа — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: