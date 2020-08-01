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ПФ ЛНР 21 августа проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения

Sergey Сегодня, 16:000Новости
ПФ ЛНР 21 августа проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 21 августа проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в ведомстве.
"21 августа 2020 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Алла Ильина проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Льготное пенсионное обеспечение граждан", - говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.
14 августа — Луганск

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