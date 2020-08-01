Как в сентябре будут учиться школьники в Луганске: масочный режим, отмена кабинетной системы



«Еще раз хочу обратить внимание: эти требования нужно внимательно читать. О том, что в масках дети должны сидеть на занятиях, речи не идет», — заявил министр образования Сергей Цемкало, уточнив, что масочный режим должен соблюдаться учащимися на переменах и при перемещении по коридорам.

Министр добавил, что основным требованием санитарно-эпидемической станции является обеспечение изолирования детей в период процесса обучения.

«Соответственно у нас отменена будет кабинетная система (организация обучения, при которой проведение учебных занятий по предметам происходит в специально оборудованных кабинетах — примечание ред.). Дети будут находиться в своих кабинетах, они не будут переходить», — проинформировал Цемкало.

Он отметил, что исключением являются спортивный зал, также свою работу продолжат столовые.

«То, что касается рециркуляторов, санитарно-гигиенических мероприятий, которые должны проводить образовательные учреждения, это все ложится на образовательные учреждения. То есть на госбюджет, все это на себя берет государство и обязуется обеспечить», — пояснил министр.

Ранее ЧСПК утвердила требования к работе школ и указания по обеззараживанию воздуха.

Удобный город - Сегодня, 17:51 171 В Луганске разъяснили, как с 1 сентября будут проходить занятия в школах с учетом требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).«Еще раз хочу обратить внимание: эти требования нужно внимательно читать. О том, что в масках дети должны сидеть на занятиях, речи не идет», — заявил министр образования Сергей Цемкало, уточнив, что масочный режим должен соблюдаться учащимися на переменах и при перемещении по коридорам.Министр добавил, что основным требованием санитарно-эпидемической станции является обеспечение изолирования детей в период процесса обучения.«Соответственно у нас отменена будет кабинетная система (организация обучения, при которой проведение учебных занятий по предметам происходит в специально оборудованных кабинетах — примечание ред.). Дети будут находиться в своих кабинетах, они не будут переходить», — проинформировал Цемкало.Он отметил, что исключением являются спортивный зал, также свою работу продолжат столовые.«То, что касается рециркуляторов, санитарно-гигиенических мероприятий, которые должны проводить образовательные учреждения, это все ложится на образовательные учреждения. То есть на госбюджет, все это на себя берет государство и обязуется обеспечить», — пояснил министр.Ранее ЧСПК утвердила требования к работе школ и указания по обеззараживанию воздуха.Удобный город - Сегодня, 17:51 171

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