Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко

"Рабочие МТЗ, которые вышли на акцию протеста, огласили свои требования: отставка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко; проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, в том числе, ООН и ЕС; снятие обвинений со всех политических заключенных; освобождения экс-главы Белгазпромбанка и снятия обвинений с бывшего руководителя ПВТ Валерия Цепкало", - говорится в сообщении агентства.

Фото: © REUTERS / Vasily FedosenkoРабочие Минского тракторного завода (МТЗ) требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов, сообщает Sputnik Беларусь, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что работа части цехов МТЗ остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих. Некоторые работники МТЗ остались на территории предприятия, с ними проводит встречу премьер Белоруссии Роман Головченко, другая часть сотрудников отправилась на улицы города.В социальных сетях в четверг распространялись видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.