Жители Ирмино почтили память земляков, ставших шесть лет назад в жертвами агрессии Киева (ФОТО)

Жители Ирмино на митинге-реквиеме почтили память земляков, погибших шесть лет назад в результате первых обстрелов города киевскими силовиками. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова, в горсовет которого входит Ирмино."В центральном сквере Ирмино состоялся митинг-реквием, посвященный шестой годовщине начала обстрелов города вооруженными формированиями Украины. В результате первых обстрелов 14 августа 2014 года четверо мирных жителей погибли, девять человек, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения", – говорится в сообщении.Почтить память погибших пришли глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина, член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Ирмино Иван Романков, председатель Стахановского городского совета ветеранов Евгений Шумейко, активисты общественного движения "Мир Луганщине", родные и близкие погибших, жители города."Шесть лет назад в этот день киевские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по Ирмино. Организатором этого преступления является руководство Украины, которое устроило настоящий геноцид. Сможем ли мы забыть этот день? Нет! Мы помнили и будем помнить всех безвинно убиенных людей. Мы должны сохранить память о них!" – обратился к собравшимся Жевлаков.Романков отметил, что "события августа 2014 года навсегда останутся в наших сердцах, в истории нашего города"."Мы ежегодно собираемся на траурный митинг, чтобы отдать дань светлой памяти погибших. Мы это делаем не по принуждению и указанию, а по зову сердца и души. Светлая память погибшим мирным жителям и защитникам нашей земли!" – сказал он.В завершение митинга его участники почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили к их портретам цветы.В администрации Стаханова добавили, что всего за время вооруженного конфликта погибли шесть жителей Ирмино.14 августа — Луганск