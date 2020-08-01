Августовский педагогический марафон пройдет в ЛНР с 17 по 27 августа – Минобразования

Августовский педагогический марафон "От педагогических идей к педагогической профессии" пройдет в Республике с 17 по 28 августа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало."С понедельника (17 августа) стартует ставший уже традиционным у нас в Республике педагогический марафон. Это ряд мероприятий научно-методического характера, которые дают старт новому учебному году. В этом году мы планируем его провести с 17 по 27 августа", - сообщил он.Министр рассказал, что в марафоне примут участие педагоги всех категорий учреждений образования различного уровня. Его основная задача – определение приоритетных направлений деятельности образовательных организаций и учреждений ЛНР, осуществление информационно-методического сопровождения образовательного процесса, создание условий для профессионального общения и повышения профессиональных качеств, раскрытия творческого потенциала педагогов."Тема, которую мы избрали для данного марафона, знаковая: "От педагогических идей к педагогической профессии". Хотелось бы уделить большое внимание развитию педагогического образования именно будущих учителей, педагогов Республики", - сказал Цемкало, уточнив, что основные мероприятия пройдут на базе Луганского государственного педагогического института.Педагогический марафон начнется 17 августа с презентации нового учебного курса "История Великой Отечественной войны" для учащихся 10-х классов общеобразовательных школ, которая пройдет в Луганском краеведческом музее.18 августа состоится заседание совета по развитию педагогического образования при Министерстве образования и науки ЛНР. Участники совещания подведут итоги работы, направленной на совершенствование педагогического образования в Республике.19 августа в рамках марафона состоится августовская конференция, на которой будут ставиться цели и задачи на новый учебный год и обсуждаться такие вопросы, как формирование концепции педагогического образования и открытие первых педагогических классов на базе общеобразовательных учреждений.24 августа пройдет научно-практическая конференция с участием специалистов Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.25 августа состоится дискуссионная площадка "Проект "Учитель будущего" с участием представителей Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.На 26-27 августа запланировано проведение научно-практического семинара с международным участием "Проектирование современного урока как фактор достижения планируемых результатов обучения". К работе площадки подключатся участники летней школы для учителей-предметников Московского государственного университета имени Ломоносова и ряда других вузов Российской Федерации.Также в этом году в рамках педагогического марафона пройдут мероприятия по подготовке к финалу республиканского конкурса "Педагог года Луганщины", который направлен на развитие профессионального мастерства как опытных, так и молодых педагогов."Кроме этого, пройдут методические секции, где педагоги обменяются планами на работу в новом учебном году. Традиционной стала и работа с молодыми педагогами: мастер-классы для них проведут опытные специалисты образования, особой темой станут технологии дистанционного обучения и работа с электронным журналом", - добавил министр.Напомним, августовский педагогический марафон является традиционным мероприятием, который проходит в Республике накануне нового учебного года.14 августа — Луганск