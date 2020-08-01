Во сколько обойдется луганчанам собрать ребенка в школу

Чем ближе сентябрь, тем нервозней становится состояние родителей школьников. Ведь собрать ребенка в школу, как правило, стоит не одну тысячу рублей: отправляя своего малыша в первый класс, мы стараемся купить ему качественную одежду и хорошие канцтовары.Журналисты газеты «21 век» прошлись по городским рынкам, столичным детским магазинам, и посчитали во сколько примерно обойдутся сборы ребенка в школу.С первых чисел августа в наши магазины начинают завозить школьные товаров, в том числе и одежду. И, как правило, большая часть покупателей предпочитает сразу, пока есть ассортимент как размерного, так и модельного ряда, приобрести нужные вещи.«К выбору одежды мы подходим достаточно серьезно, поэтому покупаем ее сразу, как только она появляется на торговых прилавках. Приобретаю, как правило, в детских магазинах, мне кажется, там качество лучше, да и скидки бывают», — рассказала луганчанка Елена.В то же время Ольга придерживается другого мнения и покупки совершает где-то за неделю до начала учебного года. И то покупает только самое не-обходи-мое, а остальное докупает со временем. Говорит, что так выходит дешевле.«Куплю по минимуму, то, в чем первую неделю будет ходить, остальное докуплю после 1 сентября, когда цены снизятся. Я так постоянно практикую. Проверено!».Обязательной строгой школьной формы в луганских школах нет, но абсолютно все учебные заведения требуют, чтобы дети придерживались определенного дресс-кода. Как правило, это белый верх и темный низ. Цветовая палитра может варьировать от черного и темно-синего цветов до коричневого и бардового. Не принципиален и фасон одежды, главное — соблюдение строго стиля!Стандартный «парадный» комплект для девочки включает в себя юбку, рубашку либо же блузу, жакет, белые гольфы, туфли и банты. Вместо юбки можно приобрести сарафан либо же платье. Для мальчика -рубашка, пиджак, брюки, пояс, бабочка или галстук, носки и туфли.Имея на руках необходимый список одежды, мы отправились по детским магазинам и Центральному рынку. Собирали первоклашек, так как именно их предстоит одевать «с нуля», что, безусловно, выльется не в одну тысячу рублей. Скажем сразу, в своих подсчетах мы ориентировались на минимальные и максимальные цены, которые нам удалось найти.Итак, считаем!? Для того чтобы собрать девочку в школу, нам понадобится юбка, цена которой колеблется от 350 до 1300 рублей; рубашка, блуза — от 300 до 1400 рублей; жакет — от 795 до 2100 рублей; белые гольфы — от 40 до 150 рублей; туфли — от 500 до 3600 рублей; банты — от 50 до 250 рублей. Нам также понадобится спортивный костюм, который стоит от 800 до 2200 рублей, кроссовки, кеды, мокасины — от 350 до 3000 рублей. Таким образом, минимальная цена составляет 3185 рублей, а максимальная -14000 рублей.Для мальчика нам необходима рубашка, которая стоит от 400 до 1600 рублей; бабочка или галстук — от 100 до 300 рублей; пиджак — от 1100 до 1700 рублей; брюки — от 600 до 1800 рублей; пояс — от 100 до 1000 рублей; носки — от 30 до 120 рублей; туфли — от 600 до 3450 рублей. Стоимость спортивного костюма колеблется от 700 до 2200 рублей. Кроссовки, кеды, мокасины можно приобрести от 350 до 3000 рублей.Теперь считаем, минимальная цена составляет 3980 рублей, а максимальная — 15170 рублей.И это с учетом того, что вещи мы подобрали только для одного комплекта и не брали в расчет сарафан, платья, брюки, жилет, свитер и многое другое.Немалую сумму придется выложить и за рюкзак. Он, кстати, может быть одной из самых дорогих принадлежностей в школьном комплекте. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение каркасным рюкзакам, цены на который весьма разнообразны и колеблются от 850 до 4950 рублей. Обычный рюкзак можно приобрести, начиная от 400 рублей, максимальная стоимость, которую мы нашли, составляет 1200 рублей. Еще необходима сумка для сменки, она стоит от 55 до 150 рублей.При этом учителя советуют брать обычный тряпичный рюкзак, так как носить учащиеся младшей школы в нем будут только тетрадки. Учебники, а также все принадлежности для трудов и рисования младшеклассники оставляют в школе.Список нужных учащимся младших классов канцелярских товаров нам помогла составить мама второклашки Виктории Наталья. Она рассказала, что в принципе классический набор для учеников первых классов от учащихся вторых-третьих-четвертых особо не отличается. Может быть отличие только в количестве тетрадок и наличии дневника. В первом классе оценки не выставляются, поэтому дневник не нужен.«Но лично я покупала для себя, в нем делала все необходимые пометки. Очень удобно», — поделилась с нами Наталья.Обратим внимание на то, что при подсчете канцелярии мы брали средние цены на товары, так как в разных местах они могут на 5-10 рублей отличаться.Итак, тради в клетку и косую линию на 12 листов (мы брали по 10 тетрадей в косую и клетку) — 6 рублей штука, нам нужно 20 штук — 120 рублей; обложки для тетрадей —30 рублей набор, обложки для книг — 45 рублей набор; пенал — 80 рублей; ручки — 30 рублей (мы брали 3 ручки по 10 рублей); простые карандаши — 20 рублей (мы брали 2 карандаша по 10 рублей); цветные карандаши — 50 рублей (набор из 6 штук); ластик — 10 рублей; «точилка» — 25 рублей; линейка — 15 рублей; краски — 60 рублей; кисточки — 40 рублей (мы брали 2 штуки по 20 рублей); альбом для рисования на 12 листов — 30 рублей; стакан-непроливайка — 35 рублей; набор цветной бумаги — 30 рублей; пластилин — 60 рублей; доска для пластилина — 35 рублей; папка для труда — 170 рублей; папка для тетрадей с верхним замком -120 рублей; дневник — 200 рублей (цены варьируются от 35 до 500 рублей).Таким образом, в среднем канцелярия обойдется в 1205 рублей.Хотелось бы обратить внимание, что продавцы канцтоваров советуют брать самые простые тетради без рисунка на обложке, так как в начальной школе титульный лист оборачивается в белую бумагу. И еще один момент — при расчете стоимости мы ориентировались на канцтовары, которые нам советовали брать для начальной школы продавцы.Родителям девочек «набор первоклашки» обойдется минимум в 5295 рублей и максимум — в 20305 рублей. На мальчика придется потратить от 6090 рублей до 21475 рублей.Напомним, что для расчетов одежды мы брали минимальные и максимальные цены, которые смогли найти и «купили» только один комплект одежды, а канцтовары считали по средней цене. Школа выживания - Сегодня, 20:00 38