Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — добавили в Генпрокуратуре.

Фото: РИА НовостиБелорусская сторона передала России 32 задержанных под Минском россиян. Об этом сообщила российская Генпрокуратура, передает RT.Отмечается, что 33-й задержанный в Белоруссии гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.Уточняется, что передача была осуществлена в соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух стран.В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.