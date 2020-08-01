Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
Белорусская сторона передала России 32 задержанных под Минском россиян. Об этом сообщила российская Генпрокуратура, передает RT.
«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
Отмечается, что 33-й задержанный в Белоруссии гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
Уточняется, что передача была осуществлена в соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух стран.
«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — добавили в Генпрокуратуре.
В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.
В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.
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