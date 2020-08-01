Внутренние войска оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске

Фото: © Sputnik / Виктор ТолочкоВоеннослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске, сообщает РИА Новости.Это произошло вскоре после того, как люди из толпы начали подходить к силовикам и обнимать их. Военнослужащие на это никак не реагировали, но на рукопожатия отвечали.Фото: © SputnikК Дому правительства к 17:30 (совпадает с мск) пришли примерно три тысячи человек. Многие из них работают на Минском тракторном заводе.Люди расположились на площади у здания, но через несколько минут прибыли более десятка военнослужащих, выстроились вдоль Дома правительства, после чего оттеснили собравшихся.Протестующие скандируют "Света (Тихановская. — Прим. ред.) — наш президент", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".Некоторое время, пока люди шли к Дому правительства, движение по ведущему к площади Независимости проспекту было перекрыто. Позднее оно возобновилось.Военные попросили участников акции протеста не приближаться к ним. Они также пообещали не задерживать митингующих, если они будут вести себя мирно.