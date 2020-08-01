Синоптики прогнозируют днем 15 августа в ЛНР до 24 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 15 августа будет колебаться от 7 градусов тепла ночью до 24 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 14 августа до 21:00 15 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 19-21 градус выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10-12 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 15 августа метеорологи отмечали в 1884 году – плюс 3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2008 году и составляла плюс 38,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 августа – 04:40, время захода – 20:13. Продолжительность светового дня составит 15 часов 33 минуты.

По предварительному прогнозу, 16-17 августа благодаря влиянию гребня Азорского антициклона сохранится сухая и умеренно теплая погода; температура воздуха днем повысится на 2-3 градуса.

14 августа — Луганск