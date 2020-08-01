Работники луганского завода почтили память коллег, погибших в годы Великой Отечественной (ФОТО)

Работники Луганского литейно-механического завода и представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР на митинге-реквиеме почтили память работников предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ФП ЛНР."14 августа на территории Луганского литейно-механического завода состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Почтить память павших работников предприятия у стелы, воздвигнутой в их честь, собрались работники завода и представители Федерации профсоюзов", – говорится в сообщении.Мероприятие состоялось в рамках объявленного в Республики Года памяти и славы."В грозные дни смертельной опасности, нависшей над страной, около 100 тысяч наших земляков, в том числе и работники нашего завода, пополнили ряды защитников Родины. В октябре 1941 года, в дни, когда гитлеровские войска рвались в Донбасс, в Луганске была сформирована 395-я стрелковая Шахтерская дивизия, куда влились более пяти тысяч горожан. Она победоносно прошла всю войну и закончила свой поход в Берлине. Вечная память павшим защитникам Родины!" – обратился к собравшимся начальник цеха предприятия Виктор Головань.Заместитель председателя ФП ЛНР Андрей Уразгильдеев поблагодарил руководство и трудовой коллектив предприятия "за сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за нашу с вами свободу и независимость на полях сражений"."С горечью мы говорим о том, что в 2014 году территория завода и весь Луганск неоднократно подвергались массированным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. На предприятии были повреждены производственные цеха, разрушено административное здание и другие сооружения. Тем не менее, вы восстановили свое производство, выпускаете качественную продукцию и поставляете ее в Российскую Федерацию и Белоруссию, являясь одним из градообразующих предприятий", – обратился он к заводчанам.Председатель общереспубликанского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов ЛНР Елена Бочкарева подчеркнула, что "необходимо не только сохранять память о подвиге народа, который благодаря своей самоотверженности и сплоченности смог одержать победу в страшной войне, но и передавать эту память молодому поколению".Участники митинга почтили память погибших заводчан минутой молчания и возложили к стеле живые цветы.14 августа — Луганск